تنديد روسي صيني باستمرار عسكرة شمال شرق آسيا

نددت روسيا والصين باستمرار عسكرة منطقة شمال شرق آسيا مؤكدتين أن ذلك يمثل خطرا على أمن المنطقة ويهدد بنشوب نزاع عسكري شامل.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن الجانبين أكدا التمسك بعملية التسوية السياسية الدبلوماسية السلمية للوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار البيان إلى أن موسكو وبكين تعتبران كل التهديدات باستخدام القوة أيا كان مصدرها غير مقبولة, كما أكد البيان على تركيز الجانبين على ضرورة عمل كل الدول المعنية من أجل إطلاق عملية مفاوضات بأسرع ما يمكن بهدف إيجاد حل شامل ومقبول للجميع وذلك على أساس خارطة الطريق الروسية الصينية للتسوية الكورية.

يذكر أن شبه الجزيرة الكورية تشهد حالة من التوتر الشديد جراء المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية المتكررة فضلا عن التهديدات الأمريكية العدائية المتواصلة ضد كوريا الديمقراطية وقيام واشنطن مؤخرا بنشر منظومة “ثاد” الصاروخية في أراضي كوريا الجنوبية وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تهديدا لأمنها القومي