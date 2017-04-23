تنس.. أستراليا المفتوحة ستقام على ملعب جديد

صرح تيم بالاس وزير الخزانة الأسترالية في ولاية فيكتوريا عن النية في تشييد استاد جديد متعدد الاستعمالات، بسعة 5 آلاف متفرج، للحفاظ على بطولة أستراليا في مكانها الحالي.

وصرح بالاس بأن تكلفة الملعب تبلغ 271 مليون دولار، وسيبدأ العمل في إنشائه سنة 2019، وسيتم استخدامه في منافسات التنس وكرة السلة ورياضات أخرى، بالإضافة إلى إقامة الحفلات الموسيقية.

يذكر أن أستراليا المفتوحة، وهي أولى البطولات الأربع الكبرى، أقيمت في عدة مدن، مثل ملبورن وسيدني وبرزبين وبيرث، منذ العام 1905 وحتى العام 1988، حيث استقرت في ملبورن بارك منذ ذلك التاريخ، كما ترغب العديد من المدن باستضافة البطولة، مثل شنغهاي ودبي.