تنس.. دعوة سيرينا للمشاركة في كأس روجرز

صرح منظمون، الثلاثاء، إن سيرينا ويليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا، حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في كأس روجرز للتنس، الشهر المقبل، في مونتريال.

ولم تنافس سيرينا، التي سبق لها الفوز بهذه البطولة ثلاث مرات، في مونتريال، منذ بلوغها قبل النهائي في 2014، وكانت آخر مشاركة لها في كأس روجرز عندما أقيمت في تورونتو العام التالي.

وقال أوجين لابيير مدير بطولة كأس روجرز في بيان “بعد الإعلان عن قائمة اللاعبات المشاركات قبل عدة أسابيع، كان ينقصنا فقط سيرينا لتنظيم بطولة رائعة”.

وبطاقة الدعوة الممنوحة لسيرينا التي فازت بالبطولة أعوام 2001 و2011 و2013 مخصصة للاعبات طبقا لقواعد معينة، منها أن يكون سبق لها صدارة التصنيف العالمي.