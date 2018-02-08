تنس.. رفا ويليامز على رأس المشاركين بميامي المفتوحة

سيكون الإسباني رافاييل نادال، على رأس قائمة المشاركين ببطولة ميامي المفتوحة التي أرسلت بطاقة دعوة للأمريكية سيرينا ويليامز لخوض منافساتها بين يوم 19 آذار، وأول نيسان المقبلين.

وأعلنت اللجنة المنظمة، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المشاركين بالبطولة التي تعد على مدار سنوات سادس البطولات الكبرى “جراند سلام” ذات الألف نقطة؛ حيث سيشارك في نسخة هذا العام، معظم نجوم الرجال باستثناء البريطاني آندي موراي، الذي خضع مؤخرًا لجراحة في المرفق.

ويتكرر في هذه النسخة مشاركة ملحوظة من اللاعبين الإسبان، والأرجنتينيين، فبالإضافة لنادال، ضمت القائمة أيضًا الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، ومواطنيه دييجو شفارتزمان، وليوناردو ماير، وجيدو بييا، وهوراثيو ثيبايوس، وفيديريكو ديلبونيس، فضلاً عن الأوروجوياني بابلو كويباس.

ومن إسبانيا، سيشارك أيضًا كل من بابلو كارينيو، وألبرت راموس، وروبرتو باوتيستا أجوت، وجييرمو جارسيا لوبيز وفيليسيانو لوبيز، ودافيد فيرير وفرناندو فيرداسكو.

إلا أن اسم نادال يعد الأبرز للفوز باللقب الأمريكي، حيث خاض فيها خمس نهائيات لم يتوج بأي منها، كان آخرها العام الماضي أمام السويسري روجيه فيدرير (3-6 و4-6).

ومن جهة أخرى، فستحضر كل الأسماء الكبيرة في عالم السيدات في هذه البطولة، بدءًا من الدنماركية كارولين فوزنياكي، متصدرة التصنيف العالمي، والإسبانية جاربينيي موجوروزا (الرابعة)، وحتى الأمريكية سيرينا ويليامز.

وتشارك موجوروزا في البطولة الأمريكية بالإضافة لمواطنتها كارلا سواريز والبويرتوريكية مونيكا بويج والبرازيلية بياتريز حداد.