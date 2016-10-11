تنس: شارابوفا لا تنتهك القوانين لمشاركته بمباريات استعراضية

صرح الاتحاد الدولي للتنس الثلاثاء 11 تشرين الأول، إن مشاركة لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا الموقوفة، في المباريات الاستعراضية ليس انتهاكا لقوانين الاتحاد.

وذكر الاتحاد الدولي “المباريات الاستعراضية ليست ضمن التظاهرات الرياضية التي تدخل في برنامج مكافحة المنشطات، وشارابوفا لها الحق في المشاركة فيها”.

وجاء بيان الاتحاد الدولي للتنس بعد مشاركة النجمة الروسية المصنفة أولى عالميا سابقا في رابطة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، في لقاء استعراضي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية .

يذكر أن الاتحاد الدولي للتنس أوقف شارابوفا في 8 يونيو/حزيران الماضي لمدة عامين، بعد ثبوت تناولها لمادة ميلدونيوم المحظورة على الرياضيين.

وطعنت شارابوفا في هذا الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية، وطالبت برفع العقوبة عنها أو على الأقل تقليصها. واستجابت محكمة التحكيم الرياضية لطلب النجمة الروسية في 4 أكتوبر/تشرين الأول، حيث خفضت مدة إيقافها من عامين إلى 15 شهرا.

وتستطيع البطلة الروسية الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، المشاركة في منافسات الاتحاد الدولي للتنس، بدءا من 26 نيسان المقبل.