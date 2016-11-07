تنس.. كيربر مستمرة في الصدارة حتى نهاية العام

استمرت الألمانية أنجيليك كيربر في صدارة تصنيف رابطة المحترفات في كرة المضرب(التنس) الصادر الاثنين 7 تشرين الثاني.
وستنهي كيربر بالتالي العام الحالي متقدمة على الأمريكية سيرينا وليامز التي تصدرت التصنيف في الأعوام الثلاثة الماضية.
ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرة الأولى.
– ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:
1- الألمانية أنجيليك كيربر 9080 نقطة
2- الأمريكية سيرينا وليامز 7050
3- البولندية أنييسكا رادفانسكا 5600
4- الرومانية سيمونا هاليب 5528
5- السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا 4875
6- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4600
7- الإسبانية غاربيني موغوروتسا 4236
8- الأمريكية ماديسون كيز 4137
9- الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا 4115
10- البريطانية جوانا كونتا