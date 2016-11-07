تنس.. كيربر مستمرة في الصدارة حتى نهاية العام

استمرت الألمانية أنجيليك كيربر في صدارة تصنيف رابطة المحترفات في كرة المضرب(التنس) الصادر الاثنين 7 تشرين الثاني.

وستنهي كيربر بالتالي العام الحالي متقدمة على الأمريكية سيرينا وليامز التي تصدرت التصنيف في الأعوام الثلاثة الماضية.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرة الأولى.

– ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:

1- الألمانية أنجيليك كيربر 9080 نقطة

2- الأمريكية سيرينا وليامز 7050

3- البولندية أنييسكا رادفانسكا 5600

4- الرومانية سيمونا هاليب 5528

5- السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا 4875

6- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4600

7- الإسبانية غاربيني موغوروتسا 4236

8- الأمريكية ماديسون كيز 4137

9- الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا 4115

10- البريطانية جوانا كونتا