تنس.. موراي يزيح دجوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي

أزاح البريطاني آندي موراي منافسه الصربي نوفاك دجوكوفيتش، عن صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين، الصادر الاثنين تشرين الثاني.

وسبق لموراي أن فاز هذا العام ببطولة ويمبلدون، ودورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، وبطولة فيينا للتنس، إضافة إلى دورتي بكين وشانغهاي، قبل أن يتوج مؤخرا ببطولة باريس بيرسي، ليتربع بذلك على صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين لأول مرة في تاريخه.

وأصبح موراي أول لاعب بريطاني يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ اعتماد هذا النظام العام 1973، ليطيح بدجوكوفيتش الذي تصدر التصنيف لمدة 122 أسبوعا متتاليا، وتحديدا منذ 7 يوليو/تموز 2014.

في المقابل، خرج السويسري روجيه فيدرر من قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ 14 عاما، حيث تراجع صاحب 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، والذي سبق له أن تربع على صدارة التصنيف العالمي للتنس على مدى 302 أسبوعا، إلى المركز السادس عشر.

تصنيف العشرة الأوائل:

1 – البريطاني آندي موراي 11185 نقطة

2 – الصربي نوفاك دجوكوفيتش 10780

3 – السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5115

4 – الكندي ميلوش راونيتش 5050

5 – الياباني كي نيشيكوري 4705

6 – الفرنسي غايل مونفيس 3625

7 – الكرواتي مارين سيليتش 3450

8 – الإسباني رفائيل نادال 3300

9 – النمساوي دومينيك ثييم 3250

10 – التشيكي توماس بيرديتش 3060