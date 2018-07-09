تنطلق من ميناء غزة.. رحلة ثانية لكسر الحصار

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة عن إطلاق رحلة بحرية ثانية، غداً الثلاثاء، من ميناء غزة تحمل عدداً من الجرحى، داعيةً المواطنين للاحتشاد في الميناء.

الهيئة صرحت، في مؤتمر صحفي بميناء غزة، بأنها قررت تنظيم مسير بحري لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع سفن كسر الحصار التي ستنطلق نحو قطاع غزة الشهر المقبل.

​وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بحماية المسافرين غداً على متن الرحلة البحرية الثانية، وكذلك بالإفراج عن قبطان سفينة كسر الحصار، الذي اعتقله الاحتلال في الرحلة البحرية السابقة، وبالبدء الفوري برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.