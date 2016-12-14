تنظيم “داعش” الإرهابي يصنع أسلحة متطورة من خلال مواد خام عبر شبكة مشتريات تركية

أكدت مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات أن تنظيم “داعش” الإرهابي ينتج أسلحة على نطاق واسع ودرجة من التطور تضاهي مستوى تسلح الجيوش النظامية مشيرة إلى أن هذا المستوى تؤمنه شبكة مشتريات ضخمة للمواد الخام في تركيا.

ونقلت رويترز عن المؤسسة قولها في تقرير لها اليوم.. إن لدى التنظيم الإرهابي “توحيدا قياسيا للإنتاج في مختلف المناطق التي يسيطر عليها في سورية والعراق كما أن لديه سلسلة إمداد قوية من المواد الخام التي يجلبها من تركيا”.

وأشار التقرير إلى أن “درجة الدقة الفنية لما يصنعه التنظيم من أسلحة تشير إلى أنه لا يمكن وصف ذلك بأنه إنتاج بدائي للأسلحة” مبينا أن “التوحيد القياسي يتطلب ثباتا في إمدادات الخامات وهو ما تحقق من خلال شبكة مشتريات كبيرة في تركيا المجاورة وسلسلة إمداد تمتد من تركيا إلى الموصل عبر سورية”.

وكانت المؤسسة أكدت في تقرير لها نشر في شباط الماضي ان 13 شركة تركية لها دور في توريد 700 مكون يستخدمه تنظيم “داعش ” الإرهابي في صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات موضحة أن باستطاعته الحصول على الكابلات والمواد الكيميائية في فترة بسيطة باقل من شهر وبشكل قانوني عبر هذه الشركات التركية الموردة.

يذكر أن النظام التركي نفسه يجاهر بدعمه للتنظيمات الإرهابية في سورية بالمال والسلاح إضافة إلى جعله تركيا ممرا لعبور عشرات الآلاف من الإرهابيين القادمين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية للانضمام إلى صفوف “داعش” و “جبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات الارهابية إضافة إلى شراء النفط المسروق من تنظيم “داعش”.