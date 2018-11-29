تنظيم 139 ضبطا لمواد مجهولة المصدر خلال شهر في اللاذقية

ذكر مدير التجارة وحماية المستهلك باللاذقية أحمد نجم أن المديرية تتابع بشكل دائم واقع المواد الغذائية في الأسواق وصلاحيتها ومطابقتها للشروط الصحية وكذلك المهربة وتنظم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

وأوضح نجم في تصريح له اليوم أنه تم خلال الشهر الجاري تنظيم 139 ضبطا لمواد مجهولة المصدر و80 ضبطا لمياه معدنية مغشوشة وتم سحب عينات من المواد الغذائية وغير الغذائية لتبيان مدى سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تواصل حملتها في كل المحافظات ضد البضائع والسلع المهربة لخطرها على الصحة العامة والصناعة الوطنية.