تنفيذي حزب الله: محور المقاومة مصمم على دحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن محور المقاومة مصمم على مواصلة المعركة حتى دحر الإرهاب التكفيري واقتلاعه من جذوره لافتا إلى أن ما عجزت أمريكا وأدواتها عن تنفيذه في سورية خلال السنوات الست الماضية لن تستطيع تحقيقه الآن ولا في المستقبل.

وأوضح دعموش خلال لقاء سياسي في بلدة ياطر في الجنوب اللبناني أن أميركا تحاول استعادة حضورها ونفوذها في المنطقة من خلال التدخل المباشر في شؤون دول المنطقة وبناء القواعد العسكرية فيها والحضور الميداني العسكري المتمثل بالأعداد الكبيرة من الجنود الأمريكيين.

وأشار دعموش إلى أن الهدف من وجود القوات الأمريكية في سورية هو إيجاد موطئ قدم لها لإضعاف محور المقاومة ومنعه من تحقيق إنجازات في مواجهته للمجموعات الارهابية وتحقيق أمن كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الشأن اللبناني دعا دعموش القوى اللبنانية إلى التوصل إلى قانون انتخابي يخدم كل لبنان مؤكدا حرص حزب الله على العمل لتسهيل هذا الأمر.