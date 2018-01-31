تنفيذي حماة يصدق على تنفيذ مشروع صيانة ثانوية القصور

صدق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة على دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية والكشف التقديري لمديرية الخدمات الفنية بحماة لتنفيذ مشروع صيانة ثانوية القصور بحماة بكلفة تقديرية تبلغ 14.1 مليون ليرة.

كما صدق المكتب خلال اجتماعه اليوم على العقد المبرم بين مديرية تربية حماة والمؤسسة السورية للتجارة في حماة لشراء أخشاب مع لوازمها بمبلغ 25 مليون ليرة لاستخدامها في تصنيع وإعادة تأهيل الأثاث المدرسي.

يشار إلى أن تنفيذي حماة وافق في آخر اجتماعاته على العقد المبرم بالتراضي بين الأمانة العامة للمحافظة والشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ مشروع رش طبقة إسفلت نوع زيرو لعدة طرق في مدينة سلحب والواصلة إلى مشفى الشهيد صالح عبد الهادي حيدر بقيمة نحو 80 مليون ليرة.