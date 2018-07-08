تنفيذ برنامج تدريبي لتنمية المهارات الشخصية لدى فرق الأولمبياد العلمي

في إطار خطتها التنفيذية لدعم شخصية طلبة الأولمبياد العلمي بمهارات إضافية، نفذ قسم تنمية القدرات الفكرية في الأمانة السورية للتنمية وإدارة الأولمبياد العلمي في هيئة التميز والإبداع المرحلة الأولى من البرنامج التنموي المقرر ضمن الملتقى العلمي التدريبي لفرق الاولمبياد العلمي على التوازي مع البرامج العلمية للملتقى تحت عنوان «ماذا سنفعل الآن؟».‏

وبيّن عماد العزب رئيس الهيئة أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات التواصل المختلفة لدى طلبة الأولمبياد ومهارات التعاون لديهم، إضافة الى تنمية شخصية الطلبة بمفهوم المواطنة وذلك من خلال التأثير والتغيير الإيجابي اللذين يمكن أن يحصلا بصفة فردية أو جماعية انطلاقاً من مفهوم “كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم، وانطلق من داخلك وابدأ بنفسك لإحداث هذا التغيير، فبداخل كلّ منّا القوة اللازمة لذلك”.‏

وأوضح العزب أن هذه المرحلة من البرنامج تضمنت شرحاً لطلبة الأولمبياد عن معنى التغيير والتأثير الايجابي و إدراك القوة الموجودة لدى الطلبة لإحداث التغيير الإيجابي في حياتهم من خلال فرق عمل وحلقات تفاعلية شكلها طلبة الأولمبياد بمشاركة فريق الأمانة، إضافة إلى عروض تقديمية حول المحاور المذكورة وحول رؤية التغيير.‏

وسيستمر تنفيذ البرنامج ضمن جدول زمني محدد لغاية يوم الثلاثاء الواقع في 10-8-2018.‏