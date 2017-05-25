تنفيذ حملة نظافة في تجمع جديدة الفضل للنازحين بريف دمشق

نفذت محافظة القنيطرة اليوم حملة نظافة في تجمع جديدة الفضل للنازحين بريف دمشق شملت الأحياء والشوارع الرئيسية وذلك بمشاركة فعاليات أهلية ورسمية من أبناء التجمع.

وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة المهندس محمد خنيفس في تصريح له أن الحملة التي تتضمن أعمال نظافة وترحيلا للقمامة تأتي استكمالا لعدد من الحملات التي أطلقتها المحافظة في تجمعات النازحين بريف دمشق وعلى أرض المحافظة بهدف مساعدة الوحدات الإدارية على الارتقاء بالواقع الخدمي.

وأشار مدير البيئة حمزة سليمان إلى أن الحملة شملت تنظيف وكنس وجمع وترحيل القمامة على امتداد شارع وحدة مياه الشرب باتجاه المكب القديم في الجهة الغربية من التجمع وشارع سكة القطار حتى المدخل الرئيسي من جهة الشرق.

ولفت مدير إدارة النفايات الصلبة المهندس عبد الغني جعفر إلى مشاركة عدد من عمالها في ترحيل القمامة. إضافة إلى تقديم صهريج مياه وتركس وسيارة قلاب فيما أكد رئيس بلدية تجمع جديدة الفضل عمار العلي أن الحملة تسهم في تحسين واقع النظافة ومساعدة البلدية في جمع وترحيل القمامة نظرا لازدياد أعداد الأسر القاطنة بالتجمع.

وشارك في الحملة مديرية الزراعة ومجلس مدينة القنيطرة وعمال وحدة المياه والمركز الصحي في تجمع جديدة الفضل للنازحين.

وكانت محافظة القنيطرة نفذت الثلاثاء الماضي حملة للنظافة في قرية جبا.