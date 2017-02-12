تنفيذ خط توتر كهربائي مستقل لتغذية منشأة الدواجن بالسويداء

ذكر مدير الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس نضال نوفل أنه تم البدء بتنفيذ خط توتر كهربائي مستقل باستطاعة 20 كيلو فولط لمنشأة الدواجن لضمان استمرار تغذيتها بالطاقة الكهربائية.

واوضح نوفل أنه تم توفير التمويل اللازم لهذا الخط والبالغ 95 مليون ليرة من قبل المنشأة، كونه جاء بناء على الحاجة الماسة له، لافتا الى أنه سيتم اعفاوءها من برنامج التقنين بعد انتهاء تنفيذه ما سينعكس ايجابا على عملها.

من جهة ثانية تواصل مديرية الزراعة بالسويداء عمليات توزيع دجاج بياض ومتممات علفية “فيتامينات” ضمن منحة مقدمة من منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة “الفاو” مستهدفة 440 مستفيدة بمنطقة السويداء.

وبين مدير الزراعة بالسويداء تكليفا المهندس أيهم حامد أنه خلال الاسبوع الماضي تم استهداف 420 مستفيدة في منطقتي صلخد والقريا على ان تنتهي غدا بمنطقة شهبا، لافتا الى انه يوزع للمستفيدة الواحدة 15 طير دجاج و15 عبوة متممات علفية.