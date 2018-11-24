تواصل الهطولات المطرية فوق أغلب المناطق (الأرصاد الجوية)

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 3-6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم ان يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ماطر على فترات فوق اغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالعواصف الرعدية احيانا وتبدأ الفعالية بالانحسار ليلا بدءا من المناطق الجنوبية محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة الى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتضعف الفعالية الجوية يوم غد بشكل تدريجي خلال النهار ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات فوق المناطق الساحلية والوسطى وتميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها ادنى من معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية ويكون الجو مائلا للبرودة ليلا محذرة من حدوث الصقيع فوق المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في اغلب المناطق الداخلية في ساعات الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..