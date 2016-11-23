تواصل غارات العدوان السعودي على اليمن…والجيش يرد

مجزرة جديدة ارتكبها طيران بني سعود بمحافظة حجة في اليمن، حيث شن الطيران غارتين استهدفا سيارة في منطقة عقاوة بمديرية حيران راح ضحيتها 12 مدنياً وأصيب ستة آخرون.

مصدر يمني أشار إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على حجة ثلاث منها شمال صحراء ميدي، مبينا أن هذه الغارات تمت بقنابل عنقودية. كما استهدف طيران بني سعود مبنى المعهد المهني في قرية ذي سحر بمديرية عنس بمحافظة ذمار ما تسبب في وقوع أضرار كبيرة في المبنى والمباني المجاورة.

وردا على العدوان السعودي نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية نوعية استهدفت موقعا لمرتزقة العدوان في منطقة صالة بمحافظة تعز، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم وإحراق عدد من آلياتهم والاستيلاء على أسلحة كانت بحوزتهم.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية قنصت أربعة جنود سعوديين في الخوبة الشمالية بقطاع في جيزان جنوب غرب السعودية.