توافق أمريكي ياباني حول قمة الكوريتين

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال اتصال هاتفي بينهما أن اجتماع القمة الذي عقد بين الكوريتين “خطوة تاريخية” نحو تحقيق السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا.

ووفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء الياباني, فإن الجانبين قيما خلال الاتصال الاجتماع بأنه يشكل خطوة ايجابية نحو نزع السلاح النووي واتفقا على أهمية اتخاذ بيونغ يانغ خطوات ملموسة بهذا الشأن.

كما أشار آبي عقب اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن إلى أن الأخير أثار خلال اجتماع القمة مع نظيره الكوري الديمقراطي كيم جونغ اون مسألة المخطوفين اليابانيين.

هذا وعقد رئيسا الكوريتين اجتماع قمة بينهما في قرية بانمونجوم الحدودية وأكدا في بيان مشترك عزمهما على افتتاح عصر جديد للسلام المستدام والمصالحة بين البلدين ووضع حد للحرب فى شبه الجزيرة الكورية وإنهاء عهد الانقسام والمواجهة في أسرع وقت ممكن.