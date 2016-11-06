توتنهام يحرم آرسنال من صدارة الدوري الإنكليزي

ضاع أرسنال فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إثر تعادله مع توتنهام (1-1) في “الديربي” اللندني الذي جمعهما، في الجولة 11 للدوري.

وتقدم أرسنال “المدفعجية” بهدف في الشوط الأول، جاء بـ “نيران صديقة” سجله المدافع النمساوي كيفين فيمر خطأ في مرماه، وأدرك زميله المهاجم هاري كين التعادل من ضربة جزاء، عند الدقيقة 51، من عمر المباراة، التي جرت على ملعب “الإمارات”، في العاصمة لندن.

وأهدر أرسنال نقطتين ثمينتين، على أرضه وبين جماهيره، ومعهما فرصة اعتلاء صدارة الدوري، ليبقى في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، الذي سقط في فخ التعادل، في عقر داره أيضا، أمام ميدلزبره بهدف لمثله، يوم السبت، وفرط بالصدارة.

واستغل فريق تشيلسي تعثر مانشستر سيتي، وتصدر ترتيب البريمير ليغ برصيد 25 نقطة، وذلك بعد أن اكتسح ضيفه إيفرتون بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت، على ملعب “ستامفورد بريدج”، في العاصمة لندن ايضا.