توتنهام يسحق مضيفه ساوثهامبتون

ألحق فريق توتنهام هزيمة ساحقة بمضيفه ساوثهامبتون، في عقر داره، (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما، الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول، في ختام الجولة 18 للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ الفرنسي فيرجيل فان ديك، مدافع ساوثهامبتون، الضيوف بهدف سريع مباغت، سجله بتسديدة رأسية رائعة، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية. إلا أن توتنهام نجح في قلب الطاولة على أصحاب الأرض، بتسجيله أربعة أهداف من دون رد، فقد أدرك ديلي ألي التعادل، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول. ووضع زميله هاري كين فريقه في المقدمة، في الدقيقة 52، قبل خمس دقائق من إهداره ضربة جزاء.

وعزز الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تقدم توتنهام، بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة 85، قبل ثلاثة دقائق من عود ديلي ألي، ليوقع على هدفه الشخصي الثاني، ويختتم به رباعية فريقه.

ورفع توتنهام، بذلك، رصيده إلى 36 نقطة، ويحتل المركز الخامس.

في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون، عند 24 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن في البريمير ليغ.