توثيق مسيرة الموسيقار صلحي الوادي في كتاب

في مشروع للعمل على توثيق مسيرة مبدعين مهمين على الساحة الثقافية، أطلق المركز الوطني للفنون البصرية كتاب الموسيقار والإنسان المايسترو صلحي الوادي، بحضور نخبة من المثقفين والموسيقيين وطلاب الموسيقار الراحل وأصدقائه.

ويتضمن الكتاب كلمات لعائلة الموسيقار الوادي ورفاقه ولموسيقيين تتلمذوا على يده وإعلاميين ونقاد ومقولات للراحل في الفن وبعض من رسائله وما كتب عنه من شخصيات فكرية وفي وسائل الإعلام إضافة لصور توثق أهم مراحل مسيرته على مدى نصف قرن.

الدكتور غياث الأخرس، رئيس مجلس إدارة المركز، بين خلال حفل إطلاق الكتاب سعي المركز لإصدار كتب توثيقية لشخصيات ثقافية مؤثرة في الساحة السورية، لافتاً إلى أن الكتابة عن الموسيقار الوادي كان أمراً صعباً لأسباب تتعلق بشخصيته المميزة والمثقفة والصعبة في آن معاً، موضحاً أن الموسيقار الوادي هو صاحب مشروع حقيقي يحمل قيما مهمة ومشروعه خلاق وصنع موسيقيين محترفين مستعرضاً الحياة الاجتماعية للراحل حيث كان يجتمع في منزله كبار الكتاب والشعراء والفنانين التشكيليين تدور بينهم مناقشات إضافة لدور زوجه عازفة البيانو سنثيا في حياته.

والمشروع الذي يقوم به المركز الوطني للفنون البصرية يعمل على توثيق أشخاص مهمين على الساحة الثقافية فسبق كتاب الموسيقار والإنسان المايسترو صلحي الوادي كتاب عن الناقد الفني طارق الشريف.