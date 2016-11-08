توجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لأمريكا

بدأ الناخبون الأميركيون اليوم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للولايات المتحدة مع احتدام المنافسة بين المرشحين عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب والحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مراكز الاقتراع فتحت أولا في 9 ولايات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة حيث أدلى نحو42 مليون أميركي من أصل أكثر من 200 مليون ناخب مسجلين على اللوائح الانتخابية بأصواتهم في إطار التصويت المبكر للانتخابات التي تشمل أيضا تجديد الكونغرس واختيار حكام وعشرات آلاف المسؤولين المحليين.

ورغم أن كلينتون لا تزال متقدمة على ترامب بفارق بضع نقاط في استطلاعات الرأي إلا أن الأخير لا يزال قادرا على الفوز في الانتخابات التي ستظهر نتائجها صباح غد.

وكان المرشحان للانتخابات الرئاسية الأميركية ترامب وكلينتون اختتما مساء أمس حملاتهما الانتخابية وسط أجواء تنافسية حادة بعد أن جالا على عدد من الولايات الأميركية المتأرجحة في محاولة أخيرة لتشجيع أنصارهما على التصويت قبيل ساعات من بدء الاقتراع.

وقد أشار استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز في وقت سابق أن فرص كلينتون في الفوز تصل إلى 90 بالمائة وأنها في طريقها للحصول على 303 من أصوات المجمع الانتخابي أي أكثر من العدد المطلوب وهو 270 صوتا مقابل 235 صوتا لترامب.