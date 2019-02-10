تورم الثدي لدى الأطفال.. تعرفوا على الأسباب

تلاحظ بعض الأمهات تورم ثدي طفلها بعد نحو أسبوع من ولادته ما يثير قلقهن وخوفهن ليؤكد الأطباء أنها حالة طبيعية غالبا تصيب الذكور والإناث على حد سواء بنسب تصل إلى 70 بالمئة.

ويحدث التورم حسب اختصاصي الأمراض الباطنية الدكتور “سامر سفاف” نتيجة احتقان ثدي المولود بالحليب بسبب انتقال هرمون الأستروجين من الأم لجنينها عن طريق المشيمة خلال فترة الحمل الأخيرة ويظهر عادة في الأسبوع الأول من عمر الطفل وقد يستمر أسبوعين او ثلاثة.

وبين “سفاف” وجود أسباب أخرى قد تؤدي إلى حدوث تورم الثدي عند حديثي الولادة منها تعرض الجنين لهرمونات الأم المرتفعة خلال فترة الحمل وتناول الأم حبوب منع الحمل أثناء الرضاعة كما يمكن أن يحدث الانتفاخ بسبب براعم الثدي أو كتل تحت الحلمات.

وفي حالات نادرة يمكن أن يكون التورم نتيجة التهاب أو عدوى في أنسجة الثدي أما في حال ترافق مع إحدى علامات سن البلوغ كنمو الشعر ورائحة الجسم فشدد “سفاف” على ضرورة استشارة الطبيب لاستبعاد أي مشكلة هرمونية.

ونبه “سفاف” من الضغط على الثدي المتورم ما يؤدي لاحمراره وزيادة انتفاخه وقد يسبب دخول بعض الجراثيم إليه والتهابه، مبيناً أن ثدي المولود المتورم يفرز أحياناً سائلاً كالحليب وهو أمر طبيعي مفضلا ابتعاد الأم عن وسائل منع الحمل الهرمونية تماماً أثناء فترة الرضاعة.

ولتخفيف ألم الرضيع نصح طبيب الباطنية بوضع كمادات دافئة على الثدي واستخدام مسكن بوصفة طبيب واذا ارتفعت درجة حرارة الطفل مع زيادة التورم واحمراره فهذا يعني أنه أصيب بالتهاب ويجب عندها مراجعة المختص لوصف المضادات الحيوية.