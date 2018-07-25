تورونتو.. “داعش” يتبنى مسؤولية هجوم على المدينة الكندية

تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤولية الهجوم المسلح، الذي استهدف مدينة تورونتو الكندية الأحد الماضي، مخلفا قتيلين و13 جريحا.

وقال التنظيم الإرهابي في بيان له، اليوم الأربعاء 26 تموز: “منفذ هجوم تورنتو جنوب شرقي كندا، مساء الأحد المنصرم، هو من جنود الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف”، وذلك وفقاً لـ”رويترز”.

وكان رجل فتح النار على المارة في أحد شوارع تورونتو، أكبر المدن الكندية، مساء الأحد الماضي، قبل أن يقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وقالت شرطة مدينة تورونتو الكندية، إن المشتبه به في الهجوم المسلح، يدعى “فيصل حسين ويبلغ من العمر 29 عاما”.