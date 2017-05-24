تورونتو.. شارابوفا تنال بطاقة دعوة للمشاركة في الدورة الكندية

حصلت لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا على بطاقة دعوة للمشاركة في دورة تورونتو الكندية التي تقام في آب المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الكندي للعبة الثلاثاء.

وستعود شارابوفا الى كندا للمرة الأولى منذ 2014، لتشارك في الدورة التي تنطلق في السابع من آب، وتسبق بطولة الولايات المتحدة، رابعة بطولات “الغراند سلام” على ملاعب فلاشينغ ميدوز اعتبارا من 28 آب.

وقالت اللاعبة الروسية “أتطلع للعودة الى كندا. لدي ذكريات رائعة هناك في تورونتو حيث أحظى بمساندة مشجعين كثر”.

كما أعلنت شارابوفا الأسبوع الماضي أنها ستخوض التصفيات المؤهلة لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الكبرى، والتي تحتاج فيها إلى ثلاثة انتصارات لدخول قرعة البطولة الرئيسية..