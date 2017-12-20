توريس: ميسي هو الأفضل

أشاد فيرناندو توريس، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال مقابلة مع راديو “ماركا” الإسباني بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، وبالهداف التاريخي لريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال توريس خلال المقابلة: “لا أحب المقارنة بينهما، فكل لاعب لديه أسلوب وطريقة لعب خاصة ومتميزة، ويقدمان مستويات رائعة مع فريقيهما”.

وتابع: “لو أردت اختيار لاعب واحد من بينهما، فأرى أن ليونيل ميسي هو الأفضل، لأن طريقة لعبه تعجبني أكثر، ولكن هذا لا يعني أن رونالدو في مستوى أقل”.

وأوضح: “نحن نعيش في زمن ميسي، وأن يحقق رونالدو الكرة الذهبية خمس مرات في زمن ميسي فهذا أمر مبهر”.

وأتم: ” لولا تواجد رونالدو، لحقق ليو الكرة الذهبية 10 مرات بدلا من 5″.