توزيع أكثر من 24 ألف حصة غذائية في الحسكة وريفها

باشر فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة اليوم بتوزيع 24200 حصة غذائية للأهالي في مدينة الحسكة وريفها الجنوبي.

وقال مدير فرع المنظمة عامر العكلة إن الحصص الموزعة مقدمة من برنامج الأغذية العالمي وتشمل أهالي مدينة الحسكة والشدادي ومركدة والعريشة، مبينا أنه يتم التركيز على الفئات الأكثر تضررا والعائلات التي تعيلها النساء أو لديها أفراد من ذوي الإعاقة والعائلات الوافدة إلى المحافظة.

وأوضح العكلة أن الكميات التي يجري توزيعها حاليا هي من مخصصات الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، مشيرا إلى أن عمليات التوزيع تجري عبر المنفذ الرئيس لفرع المنظمة في حي الناصرة بمدينة الحسكة وعدد من الفرق الجوالة في مخيمات الوافدين في الريف الجنوبي للمحافظة.

ووزع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة مطلع الشهر الجاري 1000 حصة غذائية للوافدين المقيمين في مخيم العريشة جنوب مدينة الحسكة.