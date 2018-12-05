توزيع أكثر من 3000 طن من بذار القمح والشعير لفلاحي الحسكة

وزع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في الحسكة حتى تاريخه 3019 طنا من بذار القمح والشعير المغربلة والمعقمة الجاهزة للزراعة.

مدير فرع إكثار الحسكة المهندس عايد الحسين أوضح أن الكميات الموزعة تضمنت 1550 طن قمح للفلاحين نقدا وبسعر 180 ألف ليرة سورية للطن الواحد و1383 طن قمح للفلاحين المتعاقدين مع الفرع لزراعة حقول اكثارية في مناطق الاستقرار الاولى إضافة إلى توزيع 86 طنا من بذار الشعير للفلاحين المتعاقدين مع فرع المؤسسة.

وأكد الحسين استمرار فرع مؤسسة الإكثار بتوزيع البذار المعقمة والمغربلة للفلاحين الراغبين عن طريق البيع المباشر وبموجب التنظيم الزراعي لافتا إلى وجود مخزون لدى فرع المؤسسة بكمية 10 آلاف طن من القمح يتم استجرارها في مركز الثروة الحيوانية في القامشلي.

وباع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في الحسكة خلال الفترة الماضية كمية 1000 طن من بذار القمح المعقمة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وكمية 400 طن بذار شعير لمنظمة الصليب الأحمر الدولي.