توزيع حقائب مدرسية للطلاب “الجولانيين” في تجمع برزة للنازحين

وزع الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم حقائب وقرطاسية مدرسية على التلاميذ من أبناء الجولان والقنيطرة وذلك في عدد من مدارس المحافظة في تجمع برزة للنازحين بدمشق.

وذكررئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري في تصريح للصحفيين أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن أولياء الطلاب من خلال تقديم حقائب تشمل قرطاسية متكاملة للطلاب من أبناء الجولان والقنيطرة نظرا لخصوصية محافظة القنيطرة في قلوب السوريين.

بدوره أشارمحافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر إلى أن المحافظة وبالتعاون مع تربية القنيطرة تولي العملية التربوية كل الاهتمام والدعم وتعمل على توفير مستلزمات التعليم وتوفير الأجواء الأمنة للطلاب.

كما أكد أمين فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خالد أباظة إصرار أبناء الجولان والقنيطرة على استكمال تحصيلهم العلمي وارتياد المدارس رغم الظروف الراهنة وهي رسالة من طلاب القنيطرة للعالم بأن العلم والتعليم هدفهم وغايتهم لتحصين عقولهم من الأفكار الظلامية التكفيرية.

شارك في المبادرة عدد من أعضاء قيادة فرع حزب البعث ونقيب معلمي القنيطرة ورئيس اتحاد عمال القنيطرة.