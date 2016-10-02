توزيع سلات وحصص غذائية على أهالي تل براك وتل حميس بالحسكة

بدأت جمعية المودة الخيرية في الحسكة أمس توزيع 1000 حصة غذائية للعائلات المحتاجة من أهالي منطقة تل براك بريف الحسكة.

وقال رئيس الجمعية سعد سلو: إن عمليات التوزيع تشمل أهالي منطقة تل براك المقيمين في مدينة الحسكة وفي قرى منطقة تل براك، مشيرا الى أن الجمعية أنهت الأسبوع الماضي توزيع أكثر من 3000 حصة غذائية لأهالي عامودا والدرباسية المقيمين في مدينتي الحسكة والقامشلي وفي القرى بمنطقتي عامودا والدرباسية، بهدف توفير جزء من المتطلبات والاحتياجات الغذائية الأساسية لهذه العائلات مع العمل على تأمين كميات أخرى من مختلف المواد الغذائية وغيرها وتوزيعها بشكل شهري.

وفي السياق ذاته بدات جمعية الاحسان الخيرية في مدينة القامشلي توزيع 3250 سلة غذائية متكاملة للاسر الفقيرة في ريف تل حميس وأسر الايتام في مدينة القامشلي.

وبين رئيس الجمعية عواد الهرو ان الجمعية خصصت كميات 250 سلة غذائية لأسر الأيتام في مدينة القامشلي و3000 سلة غذائية للاسر الفقيرة في ناحية تل حميس وريفها.