توزيع سلسل غذائية على الاسر المتضررة في حلب والقادمين من الاحياء الشرقية

تم اليوم توزيع مساعدات غذائية على عدد من الاسر المتضررة والمحتاجة في مدينة حلب.

ونقلت وكالة “سانا” عن ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم العقيد دانييل ريتشكوف قوله: ان المساعدات عبارة عن سلل غذائية تتضمن معلبات متنوعة وكميات من الطحين والرز وغيرها من المواد الغذائية الاساسية، لافتا الى أن عمليات التوزيع شملت المواطنين القادمين من الاحياء الشرقية عبر المعابر الانسانية وعددا من الاسر المتضررة من الاعتداءات الارهابية.

وعبر الاهالى عن شكرهم وتقديرهم لجمهورية روسيا الاتحادية على مواقفها الداعمة للشعب السوري في حربه ضد الارهاب وللمساعدات التى تقدمها لتعزيز صمود السوريين في ظل الحرب العدوانية الارهابية والحصار الاقتصادي الجائر الذي تفرضه الدول الغربية وأعوانها فى المنطقة على سورية.

ووزعت في /23/ من الشهر الحالي مساعدات غذائية مقدمة من الحكومة الروسية وفي /19/ منه تم توزيع /23/ طنا من المساعدات الانسانية تضمنت مواد طبية ومستلزمات أطفال.