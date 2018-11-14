توزيع شبكات ري بالتنقيط للمستفيدات من منحة الحديقة المنزلية بحماة

وزعت دائرة تنمية المرأة الريفية في مديرية زراعة حماة شبكات ري بالتنقيط للمستفيدات من مشروع منحة الحديقة المنزلية المقدمة في إطار التعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”.

وبينت رئيسة دائرة المرأة الريفية بمديرية الزراعة المهندسة غالية سالم أن التوزيع شمل 140 مستفيدة في كل من قريتي معردس بريف حماة الشمالي وربعو بمنطقة مصياف، مشيرة إلى أن الأولوية تعطى لأسر الشهداء والجرحى وللأسر الأشد فقرا، إضافة إلى الأسر التي تعيلها نساء وذلك وفق دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل أسرة فضلا عن تدريب النساء المستفيدات من المنحة على النواحي الفنية للتعامل مع الشبكات لتنفيذ الزراعات المطلوبة من الخضار.

وأشارت سالم إلى أن هدف المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي وتمكين الأسر الريفية من تحسين وضعها الاقتصادي، موضحة أن فكرة المشروع تقوم على استثمار مساحة الأرض الملحقة بالمنزل بحدود 500 متر مربع من خلال زراعتها بالخضراوات الصيفية والشتوية وتقديم كل مستلزمات الإنتاج إضافة إلى توفر مصدر مائي.