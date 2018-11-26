توزيع عشرة آلاف مقعد على مدارس دير الزور

وزعت مديرية تربية دير الزور أكثر من عشرة آلاف مقعد على مدارس المحافظة.

وأوضح خليل حاج عبيد مدير تربية دير الزور في تصريح صحفي أن المقاعد المصنعة تم توزيعها حسب حاجة كل مدرسة، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تصنيع 1000 مقعد مدرسي و2000 هيكل حديد وذلك في الثانوية الصناعية.

وأشار عبيد إلى أنه سيتم تأمين نحو 2000 مقعد مدرسي جاهز من مدارس الأحياء المحررة في المدينة للاستفادة منها في المدارس التي تم ترميمها مؤخراً.

وبين عبيد أنه تم إرسال 150 مقعداً من أصل 500 مقعد إلى مدارس قرية صبيخان ستصل تباعا خلال الأسبوع الحالي.