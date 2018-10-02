توزيع مساعدات إنسانية لـ 17 ألف عائلة من الأهالي العائدين لدير الزور

أوصلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 20 شاحنة محملة بمواد إغاثية غذائية إلى الأهالي العائدين إلى ريف دير الزور.

وذكرت المنظمة في بيان لها لها اليوم أن كوادر الهلال الأحمر العربي السوري وزعوا خلال أربعة أيام متواصلة بشكل مباشر مساعدات إنسانية لـ 17 ألف عائلة متضررة من الأهالي العائدين لريف دير الزور.

وأشارت المنظمة إلى أن قافلة المساعدات مؤلفة من 20 شاحنة محملة بـ 17 ألف سلة غذائية ومثلها أكياس طحين مقدمة من برنامج الأغذية العالمي لكل من ناحية العشارة وقراها غريبه والقورية ودبلان والدوير والعشارة وصبيخان والكشمة إضافة لمدينة البوكمال وناحية التبني وقراها الشميطية والمسرب والطريف والبويطية والعنبة والتبني ومعدان عتيق والقصبي.

وتشهد أرياف دير الزور حالة من التعافي واستئناف الحياة الطبيعية فيها مع عودة الآلاف من أهلها بعد دحر تنظيم داعش الإرهابي عنها من قبل الجيش العربي السوري وذلك بالتوازي مع تأمين الجهات المعنية جميع المستلزمات والخدمات الضرورية لعودة الحياة إلى مختلف القطاعات.