توزيع مساعدات انسانية روسية لأهالى قرية أيوبا فى القنيطرة

بالتعاون مع محافظة القنيطرة تم اليوم توزيع مساعدات غذائية مقدمة منجمهورية روسيا الاتحادية لأهالى قرية أيوبا فى الريف الشرقي

وأشار محافظ القنيطرة /احمد شيخ عبد القادر/ فى تصريح للصحفيين خلال مشاركته فى توزيع المساعدات الى أن المساعدات تتضمن /150/ سلة غذائية كجزء من الدعم الانسانى الذى تقدمه روسيا الاتحادية تعبيرا عن تضامنها مع السوريين فى حربهم ضد الإرهاب

وقدم المحافظ خلال لقائه أعضاء ممثلين عن مركز التنسيق الروسى فى حميميم عرضا لواقع المحافظة مبينا أن المجموعات الارهابية تتلقى الدعم العسكرى والطبى من كيان العدو الاسرائيلى لشن هجماتها على الاهالى فى مناطق وقرى ريف القنيطرة0

وأوضح ممثل مركز حميميم فى المنطقة الجنوبية العقيد /اليكس ايفانوف/ ان المساعدات التى تقدمها روسيا الاتحادية تأتى فى اطار التخفيف عن كاهل المواطن السورى والاسر المهجرة والمتضررة جراء الارهاب معربا عن ثقته بأن الشعب السورى قادر على القضاء على المجموعات المسلحة التى تتلقى الدعم من الدول الراعية للارهاب0

وتم فى ال/17/من الشهر الجارى توزيع /3/ أطنان من الطحين وسلالا تحتوى حلويات خاصة بالأطفال على اهالى قرية حضر فى ريف القنيطرة الشمالى.