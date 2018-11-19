توزيع مساعدات انسانية لأهالي مدينة انخل

وزعت محافظة درعا في مدينة انخل بريف المحافظة الشمالي مساعدات مقدمة من الحكومة الروسية على مايقارب 500 عائلة تضمنت سلات غذائية فردية.

وأشار رئيس مجلس مدينة انخل ياسين الزامل خلال إشرافه على توزيع المساعدات إلى أن المساعدات الروسية تؤكد عمق العلاقات السورية الروسية وعلى التنسيق المستمر في مواجهة الإرهاب التكفيري مشددا على أهمية دور روسيا الاتحادية جيشا وشعبا وقيادة بدعم سورية في حربها على الإرهاب.

لافتا إلى أن الغاية من المساعدات تخفيف معاناة الأهالي نتيجة الحرب مؤكدا أن الدعم الروسي سيستمر حتى تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب في سورية.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي