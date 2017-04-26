توزيع مساعدات على الأسر “الفلسطينية”في مركز إقامة مؤقتة بصحنايا

وزعت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” مساعدات إنسانية عاجلة على الأسر المتضررة في أحد مراكز الإقامة المؤقتة في بلدة صحنايا بريف دمشق.

وأفاد المدير العام للهيئة على مصطفى في تصريح له اليوم بأنه تم يوم أمس توزيع 300 سلة غذائية وصحية و200 فرشة وحرام وشوادر كمساعدة عاجلة على الاسر المتضررة نتيجة نشوب حريق في احد مراكز الاقامة المؤقتة في بلدة صحنايا بريف دمشق.

وأشار مصطفى إلى أنه سيتم “توزيع مساعدات نقدية عاجلة على هذه الأسر وإصلاح الأضرار في البنى التحتية الناتجة عن هذا الحريق”.

وعبر مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب عن تقديره وامتنانه للدعم المستمر من قبل الحكومة السورية لأبناء الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات لهم في مخيماتهم وفي كل مناطق وجودهم