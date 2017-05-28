توزيع مقاسم المنطقة الصناعية باللاذقية على الحرفيين ف الشهر القادم

اطلع محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم اليوم على واقع المنطقة الصناعية بالمحافظة لجهة المشاريع التي يتم العمل على تنفيذها من قبل الشركات العامة وطبيعة الخدمات المقدمة للصناعيين والحرفيين.

وحث المحافظ كل الجهات المعنية على توفير الخدمات الأساسية التي من شأنها الارتقاء بواقع المنطقة وخدمة المنشآت الصناعية والحرفية، ولا سيما في مجال الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف فضلا عن إنجاز مقاسم المنطقة الحرفية والحرص على ان تكون المساحات الواقعة تحت خط التوتر الكهربائي مناطق خضراء لعدم إمكانية إشادة منشآت فيها.

وفي تصريح صحفي أوضح المحافظ أن واقع العمل في المنطقة الصناعية من قبل الشركات الانشائية يسير “وفق الخطط والبرامج الزمنية المحددة وبوتيرة جيدة” بعد حل العوائق ولا سيما في مجال الطرق والأرصفة والخدمات الأخرى ومعالجة وضع الكهرباء. لافتا الى أنه سيتم الشهر القادم توزيع مقاسم على الحرفيين والعمل على تنفيذ مشروع مكاتب السيارات وتلزيمه للشركات. حيث سينجز خلال عام وسيتم نقل تلك المكاتب من وسط المدينة ما سيخفف من ازدحام الشوارع وإشغالات الأرصفة وسيكون هناك مركز لشحن البضائع.

وذكر مدير الشؤون الفنية في شركة الطرق والجسور المهندس علي زريق في تصريح له أن الشركة تنفذ حاليا مشروع اوتستراد المنطقة الصناعية بقيمة 80 مليون ليرة وهناك عقود قيد التصديق مع مجلس المدينة بقيمة 157 مليون ليرة ستتم المباشرة بها، وهي صيانات اسفلتية وحجر رصيف وبيتون للجزيرة الوسطية.

وأوضح مدير المناطق الصناعية المهندس محمد علي في تصريح مماثل أن شركة البناء والتعمير تنفذ مشروع صرف صحي واستبدال أساس طرقي في منطقة الصناعات المختلفة بقيمة 170 مليون ليرة لافتا إلى أن عدد المقاسم في المنطقة الصناعية 3100 مقسم المستثمر منها 2200 مقسم وسيتم توزيع 80 مقسما على الحرفيين.

وكشف رئيس مجلس مدينة اللاذقية الدكتور أحمد الوزان أن كلفة مشروع مكاتب السيارات في المنطقة الصناعية تبلغ مليارا و400 مليون ليرة وهناك مشروع المول الصناعي سيتم التعاقد عليه فضلا عن مشروع انشاء محطة وقود وفرن احتياطي.