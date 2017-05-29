توزيع مواد غذائية وإغاثية على 1450 أسرة في حماة

باشرت جمعية أعمال البر والرعاية الاجتماعية بحماة اليوم توزيع مواد غذائية وإغاثية على عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مدينة حماة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك .

ولفت رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد السلام بيطار في تصريح له إلى أن عمليات التوزيع تشمل 1450 أسرة من الأسر الفقيرة والمحتاجة في المدينة. مبينا أهمية تنفيذ مثل هذه الأعمال التي من شأنها تخفيف المعاناة عن الأسر المستحقة وخاصة في ظل الظروف الصعبة. فضلا عن تعزيز التواصل والتراحم بين كل أطياف المجتمع وتحفيز كل المؤسسات والأفراد على التضحية والإيثار لبناء مجتمع متماسك متراحم.

وأشار بيطار إلى أن الجمعية حرصت على التنوع والتميز بنوعية المواد المقدمة لتشمل الزيت والبرغل والرز والطحين والسكر وغيرها من المواد الغذائية الأخرى من مستلزمات الشهر الفضيل إضافة إلى توزيع مواد منظفات.

وعبرت عدد من الأسر عن شكرها وامتنانها لمبادرة الجمعية ولما تقدمه من خدمات مجانية لتحسين واقع تلك الأسر الاجتماعي والاقتصادي.

وكانت جمعية أعمال البر والرعاية الاجتماعية بحماة وزعت خلال الشهر الماضي دفعة من ملابس الأطفال والنساء وكبار السن على نحو 1400أسرة من الأسر الفقيرة والمحتاجة بمدينة حماة .