توزيع 1240 بطاقة للعلاج المجاني لأسر الشهداء في مصياف ودورات تعليمية مكثفة لأبنائهم

وزعت شعبة مصياف لحزب البعث العربي الاشتراكي 1240 بطاقة للعلاج الصحي المجاني لتقديم الخدمات الصحية لأسر وأهالي الشهداء بمنطقة مصياف في محافظة حماة.

وبين أمين شعبة مصياف للحزب علتوزيع 1240 بطاقة للعلاج الصحي المجاني لأسر الشهداء في مصياف ودورات تعليمية مكثفة لأبنائهم

وزعت شعبة مصياف لحزب البعث العربي الاشتراكي 1240 بطاقة للعلاج الصحي المجاني لتقديم الخدمات الصحية لأسر وأهالي الشهداء بمنطقة مصياف في محافظة حماة.

وبين أمين شعبة مصياف للحزب علي عدي في تصريح له أن الهدف من المشروع تقديم الخدمات الطبية لذوي الشهداء من خلال العلاج المجاني في عيادات الأطباء والمشافي والهيئات العامة. كما أنه يأتي وفاء وتقديراً وإجلالاً للتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤهم للذود عن تراب الوطن.

ولفت إلى الإجراءات التي سبقت المشروع والتي تمثلت بإجراء مسح لأسر الشهداء في منطقة مصياف لمعرفة حالتهم ووضعهم الصحي بغية تقديم المساعدة لهم وذلك ضمن عمل الهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء في المحافظة. مبينا أن بطاقة العلاج المجاني تشمل أسرة الشهيد الأب والأم والزوجة والأولاد.

وفي السياق ذاته أعلن فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة في حماة عن افتتاح دورات تعليمية مكثفة لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من أبناء شهداء وجرحى الجيش العربي السوري وذلك في الـ 25 من نيسان الجاري على أن تختتم في الـ 10 من أيار القادم.

وأشار أمين فرع شبيبة حماة محمد تفتنازي في تصريح مماثل إلى أن الدورات تأتي ضمن إطار الدعم الذي توليه المنظمة لأبناء الشهداء والجرحى في الجانب التربوي وتحضير الطلبة بدروس داعمة حرصا على تميزهم وتفوقهم ما يمنحهم ثقة أكبر بأنفسهم