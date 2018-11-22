توزيع 1300 سلة غذائية لأهالي بصر الحرير

وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري مساعدات غذائية لأهالي بلدة بصر الحرير بريف درعا وذلك في إطار تأمين احتياجات المواطنين العائدين إلى بلداتهم في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر بدرعا الدكتور أحمد المسالمة في تصريح له أن فرق الهلال أوصلوا 1300 سلة غذائية ومثلها من الطحين للعائلات التي عادت إلى بصر الحرير بالريف الشمالي الشرقي، موضحا أن هذه المساعدات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

وتحرص الجهات المعنية على تأمين جميع المستلزمات والخدمات الضرورية لعودة الحياة إلى أرياف درعا التي تشهد حالة من التعافي واستئناف الحياة الطبيعية فيها مع عودة الآلاف من الأهالي بعد دحر المجموعات الإرهابية منها من قبل الجيش العربي السوري.