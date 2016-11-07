توزيع «1300» طن من بذار القمح على المزارعين بالحسكة

وزع فرع المؤسسة العامة لاكثار البذار في الحسكة 1300 طن من بذار القمح على المزارعين في المحافظة.

وبين مدير فرع اكثار البذار المهندس عايد الحسين أن عمليات التوزيع بدأت الشهر الماضي وجرى توزيع البذار على

المزارعين المتعاقدين مع الفرع خلال الموسم الزراعي الجديد، موضحا أن الكميات الموزعة تضمنت 620 طنا مقدمة من منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة “الفاو”.

وأشار الحسين الى أنه سيتم الاستمرار بتنفيذ عمليات التوزيع للمزارعين، وذلك بعد تنفيذ الكشوف الميدانية على أراضيهم الزراعية والتي تتركز أغلبها في منطقتى الاستقرار الزراعى الاولى والثانية، لافتا الى أن عمليات الغربلة والتعقيم لبذار القمح تتم في فرع المؤسسة.