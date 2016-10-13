توزيع «218» مليون ليرة للمتضررين من الأعمال الإرهابية في الحسكة

بدأت لجنة الأضرار الفرعية في محافظة الحسكة اليوم صرف مبلغ 218 مليون ليرة قيم الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين نتيجة الأعمال الإرهابية.

وذكر المهندس حمود شلاش مدير المكتب الفرعي للجنة الأضرار أن المبلغ مخصص للمواطنين المتضررة أملاكهم في المحافظة نتيجة الأعمال الإرهابية، والمسجلين في مكتب الأضرار وفق الجدولين الخامس والسادس، مبينا بان اللجنة صرفت الأسبوع الماضي 186 مليون ليرة استفاد منها نحو 650 مواطنا.

وأشار شلاش إلى ضرورة مراجعة المواطنين المشمولين بجدولي التوزيع مبنى المحافظة لاستلام المبالغ المالية المخصصة لهم، مبينا أن وزارة الإدارة المحلية واللجنة العليا لإعادة الإعمار وافقتا في وقت سابق على الجداول السابع والثامن والتاسع التي قامت اللجنة الفرعية في محافظة الحسكة بإرسالها لهما.

يشار إلى أن لجنة الأضرار الفرعية في محافظة الحسكة صرفت قيم الجداول الأول والثاني والثالث والرابع بكتلة مالية تجاوزت 372 مليون ليرة سورية، استفاد منها 1779 مواطنا متضررا من الأعمال الإرهابية.