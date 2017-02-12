توزيع 2400 حصة غذائية على أهالى المنطقة الجنوبية فى الحسكة

وزع فرع منظمة الهلال الاحمر العربى السورى فى الحسكة اليوم 2400 حصة غذائية على العائلات المحتاجة فى المنطقة الجنوبية من المحافظة .

وأوضح عضو مجلس ادارة فرع المنظمة عزام الحمد أن عمليات التوزيع تجرى فى مستودع الفرع بحى الكلاسة فى مدينة الحسكة وتشمل

أهالى مناطق /مركدة والشدادى والعريشة/ المقيمين فى مدينة الحسكة وقرى المنطقة الجنوبية .

وأشار الى أن فرع المنظمة يعمل على توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الاغذية العالمى بشكل شهرى على العائلات المحتاجة فى الحسكة والقامشلى. اضافة الى العائلات الوافدة الى المحافظة من المحافظات الأخرى، ووزع فرع الهلال الاحمر بالحسكة منذ بداية العام الحالى 10600 حصة غذائية على الاسر المستهدفة فى منطقتى الحسكة والقامشلى.