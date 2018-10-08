توزيع 3 آلاف سلة غذائية ومثلها من الطحين في ريف درعا

أوصل فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا 3000 سلة غذائية ومثلها من أكياس الطحين إلى 6 بلدات في حوض اليرموك بريف درعا الغربي في إطار خطة للاستجابة الإنسانية لمنطقة حوض اليرموك التي تم تطهيرها من الإرهاب.

وبين رئيس فرع الهلال في المحافظة الدكتور أحمد المسالمة أن فرق الهلال أوصلت مساء أمس مساعدات غذائية محملة على متن 18 شاحنة وتم توزيع كل سلة مع كيس طحين للأهالي بواقع 500 سلة غذائية في بلدة عابدين و400 سلة في معرية و800 في عين ذكر ومزارعها و200 في شبرق ومثلها في صيصون و300 في جملة و600 في نافعة لافتا إلى أن هذه المساعدات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.