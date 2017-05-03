توزيع 400 حصة غذائية “روسية” إلى أبناء قرية الكوم بالقنيطرة

وزعت محافظة القنيطرة اليوم 400 حصة غذائية وهدايا وألعابا للأطفال مقدمة من الحكومة الروسية إلى أسر وذوي الشهداء والجرحى والمهجرين من أهالي قرية الكوم في الريف الشرقي للمحافظة.

وأكد نائب المكتب التنفيذي للمحافظة المهندس محمد خنيفس في تصريح للصحفيين خلال مشاركته في توزيع المساعدات أن “تقديم المساعدات الإنسانية يأتي في إطار دعم روسيا للشعب السوري واستكمالا لدورها في الوقوف إلى جانب سورية ضد الإرهاب وداعميه” موجها الشكر لروسيا على وقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية.

وأشار المقدم ادوارد نيستريوك ممثل رئيس مركز المصالحة بالمنطقة الجنوبية إلى أن “المساعدات الروسية هي عربون صداقة من الحكومة الروسية للشعب السوري الذي يواجه الإرهاب العالمي” مبينا أنه “لا يمكن لروسيا أن ترى سورية في أوضاع صعبة دون أن تمد لها يد العون في سبيل تعزيز مقومات صمود الشعب السوري”.

بدورهم أبناء القرية عبروا عن شكرهم لروسيا الاتحادية حكومة وشعبا على المساعدات المقدمة والتي من شأنها تعزيز الصمود في وجه الإرهاب مؤكدين أن سورية منتصرة بتضحيات أبنائها وصمود شعبها وبطولات جيشها.