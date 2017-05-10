توزيع 564 بطاقة علاج صحي مجاني على أسر الشهداء في ريف حماة

بدأت شعبة ريف حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم توزيع بطاقات العلاج الصحي المجاني على 564 من أسر الشهداء في قرى وبلدات قمحانة والخالدية وبسيرين وتيزين ومتنين وقمحانة ومعرشحور وكفراع وغيرها من البلدات والقرى بريف المحافظة.

وأوضح محمد حجازي أمين الشعبة في تصريح له أن التوزيع شمل 427 أسرة شهيد عسكري و137 أسرة شهيد مدني. منوها بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة المركزية لدعم ومتابعة اوضاع اسر الشهداء في المحافظة لدعمهم من مختلف النواحي وخاصة الصحية.

وأضاف.. إنه يتم حاليا ومن خلال الفرق الحزبية إعداد تشكيل قاعدة بيانات لجرحى الجيش والقوات المسلحة يتم من خلالها تقديم الدعم والرعاية الصحية لهم ولا سيما ممن لديهم إعاقات دائمة بنسبة 80 بالمئة.

يشار إلى أن الشعبة وزعت خلال نيسان الماضي 900 سلة غذائية على أسر الشهداء في تلك القرى والبلدات بريف المحافظة.