توزيع 750 خلية نحل للاسر التي فقدت معيلها وللمربين المتضررين من الارهاب في مناطق حماة

بدأت مديرية زراعة حماة توزيع 750 خلية نحل على نحو 250 مستفيدا في عدد من مناطق المحافظة بهدف دعم مربي النحل وتمكين الأسر الفقيرة والمتضررة جراء الارهاب وذلك في إطار التعاون مع اتحاد النحالين العرب وبرنامج الغذاء العالمي.

وبين الدكتور بسام بازرباشي معاون مدير زراعة حماة أن التوزيع شمل الأسر المتضررة أو التي أصبحت دون معيل والمربين الذين فقدوا خلاياهم التي كانت تشكل مصدرا لمعيشتهم نتيجة الاعتداءات الإرهابية وذلك في مناطق حماة ومصياف ومحردة والغاب وجب رملة. موضحا أن قطاع النحل تعرض كغيره من قطاعات الزراعة لأضرار كثيرة في ظل الظروف الراهنة الأمر الذي استدعى البحث عن طرق وأساليب لإعادة تنمية القطاع .

بدورها أشارت المهندسة غالية سالم رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية بمديرية زراعة حماة إلى أهمية هذه الخطوة في مساعدة المتضررين على تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل، فضلا عن رفد هذا القطاع وترميم النقص الحاصل جراء فقدان الكثير من الخلايا خلال الفترة الماضية جراء الحرب الإرهابية. مبينة أن عمليات توزيع الخلايا تمت وفق معايير محددة وبمعدل 3خلايا لكل مستفيد.

وأكد المهندس خالد السيد المشرف على عمليات التوزيع أن الهدف من هذا التحرك هو خلق فرص عمل جديدة. لافتا إلى أن قطاع تربية النحل في سورية من القطاعات المهمة التي تحقق دخلاً جيداً للعاملين فيه ويشكل العسل مصدراً غذائياً مهماً ويدخل في الكثير من الصناعات والأدوية، غير أنه تأثر بشكل ملحوظ كبقية القطاعات جراء الحرب الإرهابية التي تشن على سورية ما أثر على واقع عمل المربين والكميات المنتجة من العسل.