توزيع 7500 حصة لباس شتوي وقرارات لدعم المهجرين في درعا

وزعت لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة درعا اليوم 7500 حصة لباس شتوي على المهجرين في كل مناطق المحافظة منها 4 آلاف حصة لصالح منطقة الصنمين و2500 لازرع والباقي لدرعا.

وخلال الاجتماع الدوري للجنة الإغاثة الفرعية في المجمع الحكومي بمدينة درعا اليوم وافقت اللجنة على ترميم الثانوية الفنية النسوية والبناء الواقع شرق الثانوية الصناعية بازرع وتشكيل لجنة لدراسة واقع مراكز الاقامة المؤقتة في مدينة ازرع كما وافقت اللجنة على تخصيص 19 حصة من منحة اللجنة الدولية للصليب الاحمر المخصصة لترميم الحدائق المنزلية لجرحى الجيش العربي السوري.

وقررت اللجنة توزيع سلل معلبات على عمال النظافة العاملين في مجلس مدينة درعا ولعناصر فوج الإطفاء ومنح عشر حصص إيواء لعمال النظافة في مجلس المدينة والمقيمين بشكل دائم في المرآب ودعم مديرية أوقاف درعا والسويداء بحقائب اسعافية من فرع الهلال الاحمر العربي السوري.

ولفت عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مسؤول قطاع الاغاثة الدكتور عبدالحميد الرفاعي إلى أن اللجنة تسعى في المرحلة القادمة لدعم مشاريع سبل العيش للمهجرين من خلال مساعدتهم على إعادة العمل بحرفهم ومصالحهم السابقة عبر دورات التدريب والدعم المادي، مشيرا الى الجهود التي تبذلها المحافظة لزيادة السلل القادمة الى درعا.

واستعرض رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا الدكتور احمد المسالمة آلية توزيع 1165 حصة حديقة منزلية على المواطنين وفق قوائم اسمية محددة وبعد القيام بإجراء الكشف الحسي وتوفر الشروط في المستفيد، وتم خلال الاجتماع تكليف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الكشف الحسي على 11 عائلة مهجرة في بلدة قرفا وتقديم دراسة تفصيلية عن واقعهم بهدف العمل على تقديم المساعدة اللازمة لهم وفق الإمكانيات المتاحة.