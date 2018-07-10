توسك لترامب: كفى..!

وجه رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة بالكف عن توجيه الانتقادات لحلفائه الأطلسيين عشية مشاركته بقمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” المقررة في بروكسل يوم غد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن توسك قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم بعد توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي “أود التوجه مباشرة إلى الرئيس الأميركي الذي ينتقد أوروبا بصورة شبه يومية منذ وقت طويل الآن بسبب ما يعتبره مساهمات غير كافية في القدرات الدفاعية” مضيفا “عزيزتي أميركا قدري حلفاءك فليس لك الكثير منهم في نهاية المطاف فلن يكون لأميركا حليف أفضل من أوروبا”.

بدوره سارع ترامب للرد على توسك بمطالبة الدول الأعضاء في الناتو مجددا بزيادة إنفاقها العسكري حيث كتب في تغريدة على تويتر “الولايات المتحدة تنفق أضعاف ما تنفقه أي دولة أخرى لحمايتهم هذا ليس عادلا”.

ويطالب ترامب الأوروبيين باستمرار بزيادة إنفاقهم على الدفاع التزاما بتعهداتهم برفعها إلى نسبة 2 بالمئة من إجمالي ناتجهم الداخلي بحلول العام2024.